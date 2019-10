Programa Minha Chance oferece vagas na área de tecnologia

A parceria prevê que o Governo do Estado de São Paulo ofereça qualificação profissional necessária aos cidadãos, por meio de sua rede de escolas de ensino técnico, com a intenção de preencher as cerca de 500 vagas disponibilizadas pela IBM para desenvolvedores de aplicativo mobile, administradores de sistema, suporte aos clientes nas tecnologias Unix e Java, entre outras áreas nas unidades de São Paulo e Hortolândia. Há vagas disponíveis para pessoas com deficiência por meio do Programa Meu Emprego – Trabalho Inclusivo, que oferece qualificação e inserção desse público no mercado de trabalho.

Segundo levantamento da IDC, a América Latina terá uma escassez de mais de 550 mil profissionais de TI neste ano, principalmente em novas tecnologias como computação em nuvem, segurança cibernética, inteligência artificial, redes etc. Em paralelo, de acordo com o Banco Mundial, a aquisição de competências na escola, bem como no mercado de trabalho, determinará as perspectivas de produtividade e inclusão do Brasil.

Um estudo da IBM também prevê que 7 milhões de brasileiros precisarão de recapacitação profissional nos próximos três anos para atender às novas demandas do mercado de trabalho digital. Todos os principais avanços tecnológicos exigem que novas habilidades técnicas e comportamentais sejam desenvolvidas.

Em conjunto com empresas privadas, o Minha Chance oferece vagas de empregos e qualificação profissional em todo o estado de São Paulo. O projeto atende a demandas das empresas, gerando oportunidades de emprego e renda para o público em geral.

Programa Minha Chance

O programa Minha Chance é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo para aumentar a empregabilidade dos beneficiários dos seus cursos técnicos e de qualificação profissional e auxiliar na melhor adaptação dos conteúdos às demandas da sociedade e do mercado de trabalho local.

No Minha Chance a empresa se cadastra no nosso portal e declara sua necessidade de mão de obra qualificada no período de 2 a 6 meses. Com as informações, a Secretaria avalia a possibilidade de formação na região indicada e com o conteúdo proposto, levando em conta o potencial de absorção da mão de obra pelas empresas da região.

Com isso, o Estado de São Paulo aumenta a empregabilidade dos seus cidadãos, recebe feedbacks sobre como melhorar seus cursos e caminha para uma maior parceria entre setor produtivo e Estado na qualificação da mão de obra, formando um círculo virtuoso entre todos esses atores.

Ganha o empregador porque recruta dentro de um universo restrito de profissionais com alguma qualificação. Ganha a população desempregada e que faz nossos cursos porque terão maior perspectiva de conseguir um emprego após se qualificar. Ganha o contribuinte porque o recurso público voltado para formação é usado de forma mais eficiente e direcionada.

Mais informações de como participar podem ser conferidas no http://www.minhachance.sp.gov.br.