Programa “Minha Casa, Minha Vida” abre inscrições em Franco da Rocha

De acordo com a prefeitura, nesta fase, a ação será direcionada para famílias classificadas na faixa 2 do programa e as pessoas devem atender aos seguintes critérios básicos:

– ser maior de 18 anos ou emancipado;

– ser morador de Franco da Rocha;

– não ter imóvel próprio;

– ter renda bruta familiar de R$ 1.200,00 até R$ 4.000,00;

– não ter restrição financeira.

O interessado pode se cadastrar tanto pela internet, quanto presencialmente, seguindo estes passos:

Na internet: acesse www.mcasamvida.com.br e faça sua inscrição no programa de Cadastro

Habitacional Permanente da prefeitura. Se você já é cadastrado, certifique-se que seus dados estão atualizados em nosso sistema e faça a adesão ao programa.

Presencialmente: procurar a Central de Cadastro da Prefeitura em parceria com o empreendimento Moradas de Franco, que funciona de segunda a sábado, das 9h às 16h, e está localizado na Avenida Liberdade, n 125, ao lado do PAT, levando a seguinte documentação:

– documento oficial com foto e CPF de todos os membros da família;

– comprovante de endereço atualizado nos últimos três meses;

– comprovante de renda atualizado nos últimos dois meses dos membros da família que trabalham;

– carteira de trabalho dos membros da família acima de 18 anos e que estejam desempregados.

A seleção das famílias cadastradas será feita mediante análise de crédito, seguida da etapa de sorteio e hierarquização.

O “Minha Casa Minha Vida – Residencial Moradas de Franco” é um empreendimento de 300 unidades, que será construído no bairro Vila Palmares. Os apartamentos terão área comum com playground, salão de festa, piscina, churrasqueira, redário e quadra poliesportiva.