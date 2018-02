Programa do Imposto de Renda 2018 está disponível no site da Receita Federal

Um detalhe importante envolve as empresas. Os empregadores tem até a próxima quarta-feira, 28, para entregar os funcionários o comprovante de rendimentos. do ano passado, documento necessário para fazer a declaração do Imposto de Renda de 2018.

De acordo com a Receita Federal, os contribuintes que enviarem a declaração no início do prazo, sem erros, omissões ou inconsistências, receberão mais cedo as restituições do Imposto de Renda, se tiverem direito a ela. A prioridade está mantida para idosos, portadores de doença grave e deficientes físicos.

As restituições começarão a ser pagas em junho, e seguem até dezembro, para os contribuintes cujas declarações não caírem em malha fina.