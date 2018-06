Programa de coleta seletiva entra em operação

O programa é desenvolvido em parceria com a Essencis Soluções Ambientais e, inicialmente o ponto de coleta será no CEU das Artes, no Jardim dos Eucaliptos, onde ocorrerá o lançamento do programa, às 9 horas.

A iniciativa também conta com uma vertente de capacitação para que servidores das escolas municipais possam realizar a separação adequada dos materiais destinados à reciclagem.