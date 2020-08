Programa de coleta seletiva em Caieiras

Desde a implantação do programa, já foram inaugurados 11 PEV’s, e em 32 escolas municipais, já há a separação dos resíduos recicláveis, dos resíduos orgânicos. Já foram coletadas mais de 20 toneladas de material reciclável, que contribuiu com a geração de renda para 8 famílias de cooperados.

O programa, conta ainda com a cooperativa “Caieiras Cooperativa e Controle de Recicláveis (3CR)”, formada somente por catadores e recicladores do município. O galpão, onde é a central de triagem, está ao lado da UBS do Jardim Vera Tereza (Rodovia Tancredo de Almeida Neves, Km 39).

Por fim, para as ações de educação ambiental, o programa possui um mascote que representa os recicláveis e a reciclagem, o “Reciclobo”.

Vanderley, colaborador da Essencis é responsável por contribuir com a coleta, afirma que: “É uma grande satisfação trabalhar na Essencis com a reciclagem, pois o programa transmite a importância de reciclar. Com o carro HR adesivado com o logo da coleta seletiva, estamos sendo elogiados em vários bairros de Caieiras pelo incentivo. É muito importante que as pessoas criem o hábito de reciclar”.