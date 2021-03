Profissionais da educação manifestam contra o retorno das aulas presenciais em Jundiaí

Professores e demais servidores garantem que não estão recebendo a atenção necessária para desempenharem atividades com segurança. O desabafo foi feito por um vídeo divulgado nas redes sociais. “Educação infantil exige vínculo e afeto. É impossível cumprir o distanciamento. Fica mais complicado ainda cumprir os protocolos sanitários quando existem escolas com cinco torneiras sem separação de bebedouros e equipe de limpeza reduzida”.

Em outra filmagem, manifestantes alegam terem sido forçados a voltar trabalhar. “Somo contra essa decisão e vamos lutar para que repensem. Nossa luta é em favor das vidas”.

A Prefeitura de Jundiaí informou que conta com um protocolo sanitário aprovado pelo Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus para o retorno às aulas das crianças da rede municipal, priorizando as atividades ao ar livre alinhadas ao Plano São Paulo.

A favor do retorno

De acordo matéria do Jornal da Região, publicada no domingo, 7, o Movimento Escolas Abertas de Jundiaí prepara uma manifestação pacífica para a terça-feira, 9, às 17 horas, em frente ao Paço Municipal para mostrar sociedade jundiaiense que a suspensão das aulas faz mais mal para as crianças do que a Covid-19.

Uma representante do grupo garante que existem professores da rede municipal e particular preocupados com a educação das crianças.

Existe um impasse de quem é a favor e contra o retorno das aulas presenciais em vários municípios. O jornal Regional News acompanha as manifestação e trará novos detalhes em breve.