Professores relatam descaso em escolas de Caieiras

Segundo eles, nas duas escolas existem professores e servidores afastados pela doença (comprovado com exames) e mesmo assim o expediente continua e sem os devidos protocolos.

Em meio a impasses sobre a suspensão ou não das aulas presenciais os educadores relataram que estão sendo praticamente forçados a ir trabalhar nessa situação e sem funcionários suficientes para limpar a escola. Também informaram que não receberam álcool em gel e mascaras face shield. “Não ganhamos álcool gel e nem máscaras suficientes para ir trabalhar. Eu recebi duas face shield e três máscaras de pano sintético”, disse uma professora.

Outras questões que pioram a situação foram apontadas. “A situação vivida diariamente é complicada. É quase impossível não ter aglomeração, pois temos reuniões semanais e ficamos em uma única sala dos professores. Dizer que não tem aglomeração é mentira”, relatou.

Problemas envolvendo os alunos também forma citados. “As crianças não receberam todos os livros didáticos e nem apostilas esse ano. O governo propaga que a escola reabriu para acolher os mais vulneráveis, porém ocorreu o inverso. Quem está indo para escola são alunos que tem condições de acessar a internet por exemplo e não são considerados vulneráveis”, pontuou outra educadora.

“Nós mesmos estamos pedindo para colegas de trabalho realizarem exames porque a escola não está muito preocupada com a situação”, contou uma professora diagnosticada com a doença.

O que diz a secretaria de educação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo foi procurada e informou que segue todos os protocolos definidos por autoridades de saúde e preserva a segurança de professores, servidores e alunos. Os profissionais que testam positivo são prontamente afastados. As unidades escolares são acompanhadas pelas vigilâncias em saúde municipais, que definem as estratégias de combate à disseminação da Covid-19, incluindo a interrupção temporária das atividades escolares presenciais. Os casos confirmados de servidores e alunos são acompanhados por meio do SIMED (Sistema de Informação e Monitoramento da Educação para COVID-19) da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que tem os dados atualizados diariamente.

Quanto ao serviço, esclareceu que a Diretoria de Ensino de Caieiras possui contrato ativo com empresa responsável pelo serviço de limpeza das unidades. As escolas recebem insumos diretamente da diretoria de ensino ou podem comprá-lo com a verba do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE Paulista). Para o retorno, a EE Otto Weiszflog recebeu 1.830 máscaras, 168 unidades de álcool em gel, 2 totens, 100 faces shields e conta com a verba de R$ 5.325,00 de PDDE. A EE José Carlos Silva Junior recebeu 840 máscaras, 48 frascos de álcool em gel, 1 toten, 80 faces Shields e conta com a verba de R$ 4.191,00 de PDDE.

Quanto aos alunos, explicou que as unidades escolares devem identificar quais estudantes irão continuar frequentando a escola presencialmente no período e organizar seu atendimento.

Escolas municipais

Em 2 de março, a Associação dos Professores Municipais de Caieiras divulgou uma carta de posicionamento contra o retorno das aulas presenciais.

Na carta, foi destacada a falta de segurança desse retorno, o despreparo das unidades escolares, que não tem condições para receber os alunos e professores com precaução, além de garantirem que não há equipamentos de proteção individual o suficiente. A vacinação dos professores ainda não tem data para começar.

O jornal Regional News entrou em contato com a prefeitura de Caieiras com questionamentos sobre o retorno das aulas presenciais e demais assuntos, mas a municipalidade não encaminhou resposta até o fechamento da matéria.