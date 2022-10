Professores de Francisco Morato ganham tablets

No dia 15 de outubro mais um Dia do Professor será celebrado e, em Francisco Morato, os educadores da rede foram presenteados com tablets.

A entrega dos primeiros aparelhos contou com a presença do vice-prefeito, Ildo Gusmão, da secretária municipal de Educação, Lélia Hartmann, e dos vereadores Jailton Santos e João Raposo.

Serão entregues 804 tablets para os (as) professores (as), e mais um por escola, para serem usados na elaboração e aplicação de aulas; também serão entregues 796 kits de livros para funcionários (as), 904 para professores (as) e mais 140 para gestores e gestoras de escolas.

Outras atividades foram realizadas em comemoração ao Dia do Professor.

Siga o Rnews nas redes sociais