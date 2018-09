Professores da vida

Impressionante como vedamos nossos sentidos, nossa audição, nossa visão e nosso coração, pra esse pedido de caridade, pra esse grito de humanidade que acaba nos levando a uma comunhão positiva com nossa própria consciência. Não há valor nesse mundo que supere a paz do dever cumprido. Certas coisas não se ouvem com os ouvidos, nem se enxergam com os olhos… se fazem com o coração.