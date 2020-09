Professora de Caieiras é uma das finalistas do Prêmio Arte na Escola Cidadã

Mais de 1400 educadores de várias partes do país se inscreveram para participar do evento, apresentando projetos que envolviam uma ou mais linguagens artísticas (música, teatro, artes visuais, dança), realizados entre 2018 e 2019 em escolas de ensino regular, públicas ou particulares, com turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA, Educação de Jovens e Adultos.

O Prêmio Arte na Escola Cidadã é realizado pelo Instituto Arte na Escola e tem como objetivo ampliar a voz dos professores de Arte e generalistas que trabalham com a disciplina, valorizando projetos que despertam novos olhares e inspiram alunos e a comunidade escolar.

Poliana que participa do evento há cinco anos conta o que sentiu quando viu seu nome da lista de finalistas. “Há cinco anos me inscrevo para participar do Prêmio Arte na Escola Cidadã. Fiquei arrepiada quando vi meu nome na lista de finalistas. Não sabia se ria ou se chorava, estou muito nervosa e feliz. É uma conquista na minha carreira, amo lecionar e acredito na importância da arte na vida das pessoas. Tudo na vida tem arte e os alunos precisam saber disso, ter acesso. O projeto encantou muitos deles, alguns nunca tinha mexido com guache na vida, ficaram encantados”, declarou.

Ela também contou sobre o projeto. “Ano passado foi a primeira vez que trabalhei com turmas de EJA e desenvolvi um trabalho de criação com sucata com os alunos, que têm entre 21 e 75 anos e estão no Ensino Médio. É um projeto solidário, 180 jogos e brinquedos foram doados na época do Natal”, detalhou Poliana.

Dos 20 finalistas, cinco serão vencedores no Prêmio Arte na Escola Cidadã. Os nomes serão conhecidos na cerimônia de premiação em 25 de novembro, que será realizada excepcionalmente online, devido à pandemia do novo coronavírus.

Os projetos vencedores serão registrados em documentários em vídeo pelo Instituto Arte na Escola especialmente para educadores que queiram se inspirar nos trabalhos premiados, e usado pelo Instituto Arte na Escola como material em iniciativas de formação docente.