Professor é esfaqueado por aluno dentro de escola em SP

De acordo com a Polícia Militar, o estudante também ficou ferido. Ele e o professor foram socorridos e segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado de saúde do docente é grave. Por volta das 12 horas, ele estava no centro cirúrgico do Hospital Vila Alpina.

Informações iniciais apontam que o aluno, de 14 anos, estava em troca de aulas, encontrou o professor no corredor, o esfaqueou e voltou para a sala. Ao avisar os colegas sobre o que tinha feito, se feriu, mas foi contido por outro professor. O estudante está no sétimo ano e não tem histórico de problemas com colegas e funcionários.