Procurando o homem ideal. Será que existe?

A montagem do J. Safra rendeu uma deliciosa comédia com direção de Eduardo Figueiredo e dramaturgia de Cláudia Valli a quem coube atualizar as questões abordadas no livro. Afinal de contas o mundo se transformou e as mulheres mudaram pra melhor, cientes de seus direitos e a importância do papel que desempenham para uma sociedade mais igual.

O elenco traz grandes nomes do teatro nacional: Grace Gianoukas, Leona Cavalli, Totia Meireles e a participação de Mauricio Machado.

“Que privilégio em um momento de tantas manifestações de misoginia, poder realizar uma comédia sobre a ótica do universo feminino. E ainda com esse elenco repleto de talentos! Será um enorme prazer compartilhar risadas com o público. Por que está muito engraçado. É um convite para rir de nossos desencontros afetivos”, atesta Eduardo Figueired0. Vale a pena assistir.

Serviço

“Procuro o Homem da Minha Vida, Marido Já Tive”

Da obra de: Daniela Di Segni

Dramaturgia: Claudia Valli

Direção: Eduardo Figueiredo

Elenco: Grace Gianoukas, Leona Cavalli, Totia Meireles e Mauricio Machado

Até 27 de março de 2022, sextas e sábados às 21h e domingos, às 20h.

Gênero: Comédia

Recomendação: 12 anos

Duração: 1h15

Inf e vendas: https://www.teatrojsafra.com.br/em-cartaz.html