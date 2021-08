Procon-SP quer proibir pagamento de delivery na entrega

A fundação registrou um aumento de mais de 136% nas reclamações sobre golpes aplicados por entregadores de apps de comida. De janeiro a julho deste ano, foram registrados 341 atendimentos contra as empresas Ifood, Rappi e Uber Eats, no mesmo período do ano passado foram 144. Até o mês de julho deste ano, Ifood teve 123 reclamações, Rappi, 124 e Uber Eats, 94.

Os consumidores reclamam que os valores debitados no cartão são superiores ao preço correto e que só percebem o golpe após a entrega ter sido feita e o pagamento ter sido efetivado. Questionam ainda que, apesar de reclamarem com a empresa responsável, não conseguem reaver os valores.

Valores reclamados

Os valores reclamados pelos consumidores ultrapassam 1,3 milhão de reais. Até julho deste ano, a soma dos valores foi de mais de 650 mil reais, sendo 289 mil do Ifood, 253 mil do Rappi e 110 mil do UberEats. No mesmo período de 2020, esse valor foi de mais de 695 mil – 437 mil do Ifood, 232 mil do Rappi e 25 mil do UberEats.

Dicas para evitar cair no golpe

O consumidor deve estar atento ao receber as entregas dos aplicativos de comida.

Conferir o valor da compra e, de preferência, pagar somente no aplicativo.

Nunca entregar o cartão.

Não utilizar máquina com o visor quebrado ou que não permita a leitura dos dados.

Não passar os seus dados por telefone.

Desconfiar caso o entregador informe que é necessário pagar algum valor extra.

Em caso de dúvida ou ocorrência diferente, deve entrar em contato com o local onde pediu a comida.

Se tiver problemas pode registrar sua reclamação no Procon-SP – no site www.procon.sp.gov.br ou aplicativo.