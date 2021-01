Procon-SP entrará na Justiça contra reajuste aplicado por planos de saúde

Muitos consumidores ficaram espantados com o reajuste promovido pelas operadoras de plano de saúde no Estado de São Paulo neste início de 2021. Com a alta na reclamação, o Procon-SP vai entrar com um ação civil pública junto a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo contra as empresas. O objetivo é obter a suspensão ou a diminuição do percentual aplicado nas mensalidades.