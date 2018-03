Processo seletivo em Caieiras oferece oportunidades em várias áreas

Os cargos oferecidos são: professor de educação física, professor para melhor idade, professor de recreação e lazer, professor de atletismo, professor de educação básica, técnico administrativo, agente de apoio a serviços administrativos, ajudante de pedreiro, pedreiro, serralheiro, motorista, ajudante geral, ajudante de jardinagem e salva-vidas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 23h59 de 16 de março no site da prefeitura de Caieiras (caieiras.sp.gov.br). No ato da inscrição o candidato deverá preencher devidamente o formulário respectivo do emprego público pretendido.

Informações completas sobre cargos, requisitos e vencimentos podem ser consultadas no edital, também disponível no site da prefeitura.