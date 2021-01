Processo: Mais provas são anexadas em ação civil

Recentemente uma ação foi proposta pelo ex-Procurador Geral do Município, Dr. Hermano Almeida Leitão, ao Tribunal de Justiça de São Paulo pedindo a nulidade das nomeações de secretários municipais, além do afastamento do prefeito Gilmar Soares Vicente, o ‘Lagoinha’, seu vice, Cleber Furlan, e do juiz do Fórum de Caieiras, Dr. Peter Eckschmiedt.

Para reforçar os apontamentos, o autor anexou no processo um contrato de pacote no valor de mais de R$ 30 mil para Disney (EUA) pago por secretário municipal para um grupo de turistas, incluindo o juiz Dr. Peter Eckschmiedt, além de familiares dele e sua esposa, que tem parentesco com o secretário Guilherme. Neste valor não estão inclusas despesas de passagens aéreas, hospedagens, alimentação e compras de free shop.

Na ação, que será apreciada pelo presidente do TJSP na próxima semana, existem elementos todos com ligações entre o Juiz, o prefeito e secretários nomeados que, segundo o ex-Procurador-Geral do município de Caieiras, violam o princípio da moralidade pública.

Farra dos “alienígenas”

A farra nas nomeações para importantes cargos, segundo Dr. Hermano, persiste e mais uma pessoa de fora da cidade foi escolhida para o cargo de diretor da secretaria de segurança. O responsável pela pasta, Guilherme Rigo, nomeou Yohan Bonança, que reside em Jundiaí, para integrar sua equipe.

Por essas e outras, com razão o articulista e ex-vice-prefeito de Caieiras, Edson Navarro, publicou matéria no site do jornal eletrônico “A Semana” intitulada “Lagoinha nomeia secretários e causa espanto”, fazendo ligação da ação com a expressão secretariado ‘alienígena’.

Sentenças Favoráveis

Novos elementos também surgiram mostrando a ligação de Dr. Peter Eckschmiedt com o prefeito Lagoinha.

Em mais uma decisão favorável ao atual gestor municipal, o juiz deferiu o pedido de Soares Vicente Apoio Administrativo Ltda, empresa de fachada do prefeito Lagoinha, para ele não pagar impostos cobrados pela prefeitura.

O pedido para não pagar a dívida foi feito pelo Secretário de Assuntos Jurídicos, Dr. Edgar Dias, a quem competia cobrar valores devidos aos cofres públicos. “É como se tivesse colocado um lobo para cuidar do galinheiro. Por instrumento público de procuração outorgada em 07/01/2021, o Dr. Edgar fora constituído procurador do município, porém sem renúncia prévia de mandatos outorgados para ajuizamento contra a fazenda pública municipal”, destacou Dr. Hermano, que completa: “consta que investidura no cargo público de advogado que processa a prefeitura é ato de improbidade administrativa, em razão de ferir os princípios de moralidade, impessoalidade e legalidade”.

O vice-prefeito, Dr. Cleber Furlan, também se beneficiou com decisões favoráveis do Juiz Dr. Peter Eckschmiedt. Ele que é proprietário da Clínica Odontológica Odontobom Ltda se beneficiou de um Mandado de Segurança Cível a seu favor concedido pelo juiz que também mandou anular as multas aplicadas no processo de sonegação de faturamento de sua empresa, dando mostras do favorecimento de quem hoje está no poder da administração pública caieirenses.

Todas as informações da ação civil pública e processos citados na matéria podem ser consultados no site do Tribunal de Justiça.