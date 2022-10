Procedimentos estéticos acompanham evolução na área odontológica

Neste dia 25 de outubro quando se celebra o Dia do Dentista, conversamos com dra. Vanessa Nani Galvani que é cirurgiã-dentista, proprietária da Prime Saúde Oral e trouxe detalhes de alguns destes procedimentos.

Ela está na área há 21 anos e no começo da carreira atuou como voluntária no Pronto-Socorro da APCD, Associação Paulista de Cirurgiões dentistas, além de estagiar na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e no Hospital A.C. Camargo. Também se aperfeiçoou em Implantodontia, Laserterapia, Odontopediatria, estética e cirurgia a laser.

Segundo dra Vanessa, a evolução na área odontológica trouxe muitos benefícios. “Hoje em dia conseguimos melhorar bastante a estética dos dentes. Até rejuvenescer os pacientes com técnicas de clareamento dental e lentes de contato ou facetas”, pontuou.

De acordo com a dentista, o clareamento dental caseiro é o mais indicado atualmente pelos novos estudos e pelo maior controle da sensibilidade. “Mas para isso é necessário fazer uma análise minuciosa das condições bucais, tratar cáries, gengivite, raízes expostas antes de realizar o clareamento. Com ele removemos manchas de café, cigarro, refrigerantes. Até conseguimos atenuar bastante manchas de antibiótico”, elucidou.

Sobre as lentas, ela explica que são utilizadas para clarear, fechar espaços, mudar a forma e/ou aumentar os dentes. “A diferença entre lente de contato e faceta é basicamente a espessura da lâmina que vai na porção frontal dos dentes. A lente é a mais fina se assemelhando a uma lente de contato ocular, daí o nome. O ideal é haver um desgaste mínimo ou nenhum desgaste da estrutura dental para haver longevidade e resistência. Dependendo da posição dos dentes, as vezes indicamos tratamento ortodôntico prévio para melhorar a posição dos dentes e diminuir o desgaste de esmalte”, falou dra. Vanessa, que termina com uma frase de incentivo: “é importante ressaltar que com um sorriso bonito melhoramos nossa autoestima e bem-estar”, concluiu.

