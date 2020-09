Problemas no INSS atingem a região de Caieiras

Após cinco meses fechadas por conta da pandemia imposta pelo coronavírus, as unidades voltaram a funcionar em 14 de setembro apenas para quem agendou. Porém, em São Paulo, o serviço voltou somente três dias depois que o órgão conseguiu reverter uma decisão judicial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), que havia suspendido a reabertura gradual de suas unidades no estado.

Quem mora em São Paulo, além de enfrentar essa situação do atraso na reabertura, também teve problemas com a realização de perícia, já que muitos médicos não retornaram ao trabalho alegando falta de condições para exercer a função e, somente na quarta-feira, 23, parte dos peritos voltou a atender, mas muitas cidades do Estado continuam sem atendimento.

O idoso Valter Rocha, 65 anos, é morador de Franco da Rocha e esteve na agência da cidade na segunda-feira, 21, para tentar dar entrada no pedido de aposentadoria, mas encontrou a unidade fechada. “Na verdade, essa agência está sempre fechada. Estou correndo atrás da minha aposentadoria, mas está difícil. Disseram que hoje abriria, vim até aqui, mas perdi viagem”, disse.

Ele pediu mais respeito com os idosos. “É uma palhaçada. Como eu, outras pessoas de mais idade estiveram no INSS hoje e tiveram de voltar para casa sem atendimento”, declarou.

Em Caieiras, quem também perdeu tempo e dinheiro ao tentar ser atendida foi Roberta Cristina Madeira Lamino. Moradora de Francisco Morato, ela estava na unidade caieirense também na segunda-feira, 21, em busca de uma senha de acesso aos serviços oferecidos pelo INSS na internet. “Preciso dessa senha e só fornecem em uma agência. Mas fui informada que não teria como fornecer e que eu deveria voltar mais tarde ou outro dia. Vim de Morato e perdi viagem. Complicado”, falou Roberta.

A reportagem do jornal Regional News esteve nas agências de Franco da Rocha e Caieiras no mesmo dia das entrevistas. Na cidade franco-rochense, o segurança informou que a unidade não estava funcionando. No município caieirense, uma funcionária disse não ter atendimento com perito, mas que outros serviços estavam sendo realizados com agendamento.

O INSS foi procurado e informou que a agência em Franco da Rocha não possui funcionários fora do grupo de risco em quantidade suficiente que possibilite o retorno gradual e seguro ao atendimento presencial que os servidores nessa condição seguem em trabalho remoto.

Esclareceu também que a unidade continua atendendo em regime de plantão, em que os segurados são orientados sobre o uso dos canais remotos de atendimento.

Em relação à agência em Caieiras, informou que desde a quinta-feira, 17, o posto passa pelo retorno gradual e seguro do atendimento presencial. Confirmou que a unidade não oferece os serviços de perícia médica e reabilitação profissional e que os demais serviços são oferecidos mediante agendamento.

Os canais para agendamento são o Portal Meu INSS (aplicativo e site gov.br/meuinss) e o telefone 135.