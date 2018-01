Problemas com atendimento continuam em hospitais da Amil

Uma paciente que foi até a unidade e sentia muita dor reclamou do fato de ter de passar primeiro pela triagem e ver pessoas passando em sua frente. “Existem várias situações. No meu caso entendo que deveriam me consultar, amenizar a dor de alguma forma e depois fazer o que for preciso. Sei que existe a triagem, mas deviam ter mais preparo em casos como o meu”, declarou.

Outra pessoa comparou a espera para atendimento do Hospital Metropolitano da Lapa igual ao do SUS, Sistema Único de Saúde. “Pagamos caro pelo convênio para evitar isso, mas está parecido com a saúde pública. Infelizmente”, relatou ao sair da unidade bastante irritada.

Para esclarecer sobre as reclamações, o hospital foi procurado, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.