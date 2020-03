Pró-Sangue pede doação para aumentar estoques

Atualmente a instituição está operando apenas com 40% da reserva necessária para dar atendimento a mais de 100 instituições de saúde da rede pública. Os sangues do tipo O+, O- e B- estão em estado de emergência, ou seja, garantem o abastecimento por apenas um dia. Já as bolsas de sangue A- e A+ só conseguem atender à solicitação dos hospitais por apenas dois dias.

Pedimos apoio às pessoas para que doem sangue antes de participar das campanhas de vacinação, lembrando que a doação de sangue continua sendo segura e os postos de coleta não oferecem riscos aos candidatos.

Serviço

Para doar sangue basta estar em boas condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, clique aqui), pesar mais de 50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.

Recomenda-se também evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem à doação e, no caso de bebidas alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Mesmo que tenha se recuperado, deve aguardar uma semana para que esteja novamente apta à doação. Vale lembrar que o coronavírus foi incluído nos critérios de triagem e pode trazer alguns impedimentos para as pessoas que viajaram para o exterior.

No mais, outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação. Para consultar os pré-requisitos básicos para doar, clique aqui. Como dica, a sugestão é doar durante a semana, de segunda a sexta, pois o tempo de espera no atendimento é menor.

Postos de Coleta da Pró-Sangue

Posto Clínicas

Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155 – 1º andar – Cerqueira César

De segunda a sexta, das 7 às 18h; sábados*, feriados e emendas, das 8 às 17h

Fechado aos domingos

* O atendimento aos sábados limita-se a 500 candidatos. Ao atingir esse número, o cadastro

fecha.

Estacionamento gratuito no Bolsão de Carros HC, em frente ao Prédio dos Ambulatórios –

entrada pela av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, Portaria 1 – InRad

Nos sábados, feriados e emendas, os candidatos devem estacionar exclusivamente dentro do

complexo hospitalar, em qualquer vaga que estiver livre

Posto Mandaqui

R. Voluntários da Pátria, 4.227 – Mandaqui

De segunda a sexta, das 8h às 16h30

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Posto Dante Pazzanese

Av. Dante Pazzanese, 500 – Ibirapuera

Segunda, terça, quinta e sexta-feira, das 8 às 13h00

Fechado às quartas-feiras, sábados, domingos e feriados

Estacionamento gratuito para carros, mediante disponibilidade de vagas

Posto Regional de Osasco

R. Ari Barroso, 355 – Osasco

De segunda a sexta, das 8h às 16h30 e sábados*, das 8 às 16h

Fechado aos domingos e feriados

* O atendimento aos sábados limita-se a 150 candidatos. Ao atingir esse número, o cadastro

fecha.

Posto Barueri

R. Angela Mirella, 354 – Barueri

De segunda a sexta, das 8 às 16h

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Posto Stella Maris

R. Maria Cândida Pereira, 568 – Itapegica – Guarulhos

De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h00

Fechado aos sábados, domingos e feriados

Para mais informações, ligue para o Alô Pró-Sangue 4573-7800 ou agende sua doação pela

internet: www.prosangue.sp.gov.br.