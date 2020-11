Pró-Sangue está com 30% do estoque e precisa urgentemente de doação de sangue

Por conta da pandemia do Covid 19, a doação de sangue registrou forte queda nesse ano, impactando no nível das reservas. A Pró-Sangue faz um apelo para que a população venha doar nessa semana. Os sangues do tipo O+, O-, B+, B- e A- estão em estado de emergência, garantindo o abastecimento para menos de um dia.

A Fundação está muito preocupada com a situação, pois as cirurgias eletivas foram retomadas e a demanda de sangue aumentou desde então. Mesmo com o apoio da imprensa na semana anterior, a coleta registrou baixo número de doações. A instituição não está conseguindo tirar o estoque do nível de criticidade, situação que se arrasta há algumas semanas.

Pedimos apoio à população para que vistam suas máscaras, agendem sua doação online e doem sangue inda essa semana!

Ainda há muitas vagas em aberto no sistema de agendamento da Fundação, que pode ser acessado pela Internet: prosangue.hubglobe.com.

A doação de sangue continua sendo segura e medidas cautelares estão sendo adotadas nos postos de coleta, de modo a preservar os candidatos e os colaboradores.