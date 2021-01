Pró-Sangue convoca população para doar sangue antes de se vacinar

Para doar, é rápido e simples. Basta fazer o agendamento pelo site da Pró-Sangue (www.prosangue.sp.gov.br), no qual é possível escolher o local, dia e horário mais conveniente.

Neste momento, os estoques da Pró-Sangue estão operando com 50% da capacidade. Com a saída de inúmeras pessoas da cidade no período das férias de verão, houve diminuição do número de doadores e, consequentemente, do nível das reservas.

Mas a doação de sangue não tira férias. Todos os dias os hospitais e clínicas precisam de sangue para cirurgias e procedimentos terapêuticos. Por exemplo, a Pró-Sangue abastece mais de 100 instituições de saúde da rede pública da região metropolitana do Estado de São Paulo.

Para dar conta dessa demanda transfusional, a Pró-Sangue precisa coletar cerca de 10 mil bolsas de sangue por mês.

Os sangues O-, O+, B- e A- estão em estado de emergência, o tipo AB- este crítico, ao passo que o sangue A+ e B+ estão em alerta.