Prisma Joy é sinônimo de economia

As novidades começam pelo novo acabamento das lanternas, agora com máscara negra e elementos cromados. As lanternas passam a ter detalhe fumê similar ao das configurações mais sofisticadas.

As calotas trazem novo desenho e se somam aos inéditos adesivos de coluna, agregando também um estilo mais contemporâneo ao conjunto.

No interior as melhorias incluem novo revestimento dos bancos com costura pespontada, cinto de segurança de três pontos e apoio de cabeça traseiro centrais. A chave tipo canivete também é nova e passa a seguir o mesmo padrão estético da dos demais modelos de passeio da Chevrolet.

“As mudanças promovidas na linha 2019 ajudam a reforçar a relação custo-benefício do Prisma Joy, referência entre os sedãs de entrada pelo design atual, baixo custo de manutenção e alto valor de revenda”, destaca Rodrigo Fioco, diretor de Marketing de produto da Chevrolet.

A preparação para sistema de áudio é outra novidade da linha 2019; inclui alto-falantes dianteiros, antena no teto e fiação com conectores tipo Plug&Play para a instalação de acessórios originais, como o novo multimídia, o Smart Media Joy. Conta com TV digital, tela Touch Screen, espelhamento para smartphone (Android e IOS) e entrada para câmera de ré.

Preço do Prisma Joy

O Prisma Joy tem valor a partir de R$ 49.590. Com a inserção de cores metálicas e outros acessórios, ele fica um pouco mais caro.

O mais econômico na estrada

Embora seja oferecido apenas em configuração única de equipamentos, o Prisma Joy foca no consumidor que busca um sedã de entrada econômico, bem equipado e com amplo espaço interno – o porta-malas tem capacidade para até 500 litros, um dos maiores da categoria.

Outro diferencial competitivo do três volumes está na economia de combustível. De acordo com dados do Inmetro, o Prisma Joy é o sedã flex mais econômico do mercado brasileiro no trânsito rodoviário. Com etanol, percorre 10,9 km/l. Com gasolina, a média é de 15,6 km/l.

O conjunto mecânico recém-renovado e as tecnologias para eficiência energética contribuem para este resultado.

O Prisma Joy é equipado com motor 1.0 Flex de até 80 cavalos e transmissão manual de seis marchas com indicador de troca e monitoramento da pressão dos pneus.

O modelo traz ainda direção elétrica progressiva, transmissão de seis marchas, ar-condicionado, painel com velocímetro digital e conjunto elétrico para vidros dianteiros e para as travas das portas, tudo com acionamento remoto.

Duplo airbag, freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, alarme, sombreira do passageiro com espelho, cinto de segurança do motorista com regulagem de altura e aviso de não afivelamento completam a lista de itens de série.

O Prisma Joy é ofertado em cinco opções de cores: Preto Ouro Negro, Branco Summit, Vermelho Chili, Cinza Graphite e Prata Shitchblade.