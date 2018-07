Prisma ganha mais sofisticação na linha 2019

Entre as mudanças, o GM Prisma traz novas opções de acabamentos para rodas, faróis, painel e bancos, além de a câmera de ré, retrovisor com ajuste elétrico e rodas de liga que passam a ser item de série também na versão de entrada LT. Apoio de cabeça e cinto de segurança central de três pontos completam as novidades do modelo da montadora.

Preços e versões do Prisma

Os valores mencionados são dos carros com equipamento oferecidos pela fabricante. Como é possível adicionar opcionais, o preço final pode ser alterado.

Prisma Joy – R$ 48.390,00

O novo Prisma Joy vai surpreender você: motor 1.0L de 80 cv, porta-malas de 500 Litros, freios ABS e EBD (Sistema de Distribuição de Frenagem).

LT 1.4 – R$ 59.290,00

O sedan com cara de esportivo da Chevrolet vai surpreender você. Na sua versão LT 1.4 o novo Prisma apresenta motor 1.4L de 106 cv, volante com controle das funções do rádio e do telefone, Chevrolet MyLink Nova Geração e OnStar. Advantage – R$ 59.990,00 Chegou o novo Prisma Advantage com motor 1.4. Uma versão com design exclusivo, câmbio automático Active Select de 6 velocidades com opção de troca manual e rodas aro 15” com calotas escurecidas. LTZ 1.4 – R$ 64.290,00 Além do motor 1.4L de 106 cv, o novo Prisma LTZ 1.4 já vem equipado com luz de posição em LED, faróis de neblina, Chevrolet MyLink Nova Geração e a tecnologia exclusiva do OnStar.

Mais sofisticação

Sofisticação foi o que ganhou a configuração topo de gama LTZ. Na parte externa, há novos acabamentos, em preto brilhante, para as rodas de liga leve e os adesivos de coluna, enquanto os faróis passam a contar com lâmpadas do tipo Blue Vision.

Na cabine, a inovação fica por conta dos revestimentos premium dos bancos, que criam um ambiente mais tecnológico e aconchegante ao sedã da Chevrolet.

O MyLink compatível com Android Auto e Apple CarPlay, além do sistema de telemática total OnStar, continuam no modelo garantindo conectividade total. Ambas as opções, permitem, entre outros serviços, comandar diversas funções do veículo pelo smartphone.

Válido para as demais versões do Novo Prisma estão a iluminação True White do painel de instrumentos e o assento traseiro central com apoio de cabeça e cinto de segurança de três pontos.

Novas chaves multifuncional tipo canivete e opção de cor Azul Infinity para a carroceria também fazem parte do pacote de novidades da linha 2019 do Prisma.

Os modelos LT e Advantage ficam igualmente mais sofisticados. Os materiais e capricho dos detalhes, impressionam criando uma sensação no usuário que ele não costuma ter em configurações de entrada da concorrência.

Tanto o Prisma LT como o Advantage ganharam bancos com revestimento híbrido que combina material premium e tecido, com destaque para o gráfico estilizado em alto relevo.

A versão de entrada, aliás, foi a que mais adicionou conteúdo, como rodas de liga leve aro 15, moldura cromada da grade frontal, retrovisores elétricos, computador de bordo e câmera de ré na tela do Multimídia MyLink – itens até então disponíveis apenas na configuração mais completa.

Independentemente da versão, o Prisma já oferecia uma lista completa de itens de comodidade e segurança, como direção com assistência elétrica, ar-condicionado, bancos e cinto do motorista com regulagem de altura, travas e vidros elétricos com controle remoto, sistema de monitoramento da pressão dos pneus, alerta de mudança de marcha, sistema Isofix e Top Tether para fixação de cadeirinhas infantis.

“O Prisma sempre ditou tendências na categoria. A linha 2019 do modelo reforça os quesitos mais valorizados pelo consumidor com elementos que realmente agregam valor na percepção do usuário”, observa Kleusner Lopes, diretor de Vendas da GM.

O Prisma se destaca também pelo desempenho e eficiência energética acima da média do segmento tanto na configuração 1.4 ECO (até 106 cv) manual como na automática, ambas de seis marchas.

O consumo do modelo 1.4 manual tem o seguinte resultado:

Na estrada com gasolina ele faz 15,4km/L e 10,7km/L com etanol. Na cidade, considerando a sequência de combustíveis, o Prisma chega a 12,9km/L e 8,8km/L, respectivamente.

Porta-malas faz a diferença

O porta-malas do Prisma continua sendo um diferencial. Ele tem 500 litros e permite levar de tudo, sendo ideal para viagens e grandes famílias. O Prisma vem com rodas de alumínio aro 15″, luz de posição em LED e sensor de estacionamento, além de direção elétrica progressiva.

O espaço para os passageiros também agrada. O modelo oferece bancos com revestimento premium, regulagem de altura, distância e inclinação para o motorista.

Ficha Técnica

Comprimento (mm): 4,282

Largura (mm): 1,705

Largura Total – espelho a espelho (mm): 1,964

Altura (mm): 1,478

Distância entre eixos (mm): 2,528

Tanque de combustível (litros): 54

Porta-malas (litros): 500