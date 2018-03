Prisma Advantage surpreende pela ficha técnica

Segundo a montadora, pesquisas realizadas pelo departamento de marketing mostraram que o consumidor sentia a falta de um sedã que reunisse todos os itens indispesáveis de conforto, como a transmissão automática, mas que tivesse um preço acessível. E o carro certo para atender essa necessidade é o novo Prisma Advantage 1.4 ECO.

Itens e Equipamentos

Estão presentes na versão Advantage do novo Prisma uma lista bem caprichada oferecida pela Chevrolet.

Ar-condicionado

Direção elétrica progressiva

Sistema de áudio com Bluetooth

Travas elétricas

Retrovisores externos elétricos

Vidros dianteiros com acionamento elétrico

Regulagens de altura do volante, cinto e banco do motorista

Sistema Ixofix e Top Tether para fixação de cadeirinha infantil

Alerta de baixa pressão dos pneus

Alerta de esquecimento dos faróis acesos

Alerta de não utilização do cinto de segurança

Duplo airbag

Freios ABS com EBD

Visual exclusivo

O novo Prisma Advantage traz itens de acabamento que o diferenciam das demais versões. Dentre eles estão: calotas escurecidas aro 15”, capas do retrovisor em preto brilhante, adesivos de colunas. O interior é todo escurecido seguindo os padrões externos.

Cores disponíveis:

Cinza

Branco

Preto

Prata

Desempenho

Equipado com motor Flex 1.4 ECO, rende 106 cv, a transmissão automática de 6 marchas usa a tecnologia Active Select, permitindo trocas em modo manual através de teclas na alavanca do câmbio.

Dados do Inmetro classificam o novo Prisma Advantage com nota máxima em eficiência energética (AA). Quando abastecido com etanol o sedã consegue médias de consumo interessantes, 8,1 km/l da cidade e 10,2 km/l na estrada. Com gasolina, os números são 11,9 km/l na cidade e 14,7 km/l na estrada.

Diferencial

O Prisma Advantage se destaca quando comparado aos seus concorrentes pelo excelente aproveitamendo do espaço interno, seu ótimo porta-malas de 500 litros, um serviço de pós venda oferecido nas concessionárias elogiado e confiável e por trazer uma legítima transmissão automática, com trocas suaves e funcionalemto linear. Em viagens mais longas, nas estradas, a sexta marcha faz o motor trabalhar em rotações mais baixas contribuindo para um melhor conforto acústico.

Preço

A versão Advantage do Prisma é oferecido com preço inicial de R$ 58.690

Ficha Técnica