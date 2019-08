Prisão de detentos gerou polêmica em Caieiras

A polêmica teve início após quatro dos envolvidos serem denunciados a Polícia Militar por terem recebido drogas em frente a Emef Aurora Rodrigues de Moraes, unidade onde prestavam serviços de pintura. Na outra situação, ocorrência semelhante foi atendida pela Guarda Civil Municipal, desta vez na Emef Carlos Bayerlein.

Para investigar a denúncia envolvendo integrantes de um programa de ressocialização do Governo do Estado, a PM esteve na escola e, ao abordar os presidiários, fotos foram tiradas e postadas em rede social, gerando um grande alvoroço entre os pais.

Com informações desencontradas e não oficiais sendo publicadas e replicadas de forma descontrolada, as críticas se voltaram contra a prefeitura, responsável pelas escolas e por implantar o programa que já tinha sido destinado e realizado em outras unidades da cidade sem quaisquer intercorrências.

Enquanto a maioria criticava, quem defendia pedia que ao menos eles trabalhassem aos finais de semana ou no período de férias. “Quem foi o irresponsável que teve esse ideia?”, questionou uma internauta. “Devido a presença dos presos, os alunos só podem ir ao banheiro em horários determinados”, postou outra. Vários comentários também foram feitos no grupo do WhatsApp do jornal Regional News.

Dessa forma, o caso ganhou repercussão negativa na cidade e o a reportagem procurou o prefeito Gersinho Romero e o presidente da Câmara Municipal, Dr. Wladimir Panelli, em busca de esclarecimentos.

“O projeto tornou-se polêmico, causou constrangimento aos pais e por essa razão mandei paralisar esse trabalho imediatamente nas escolas. Como é de responsabilidade do Estado, encaminhei um ofício a eles sugerindo que mudasse o dia de trabalho para um sábado ou durante as férias, além de pedir que deem condições de segurança para que pudéssemos voltar”, disse Gersinho.

Ainda segundo o prefeito, apesar do programa gerar economia ao município, a prioridade é a segurança dos alunos, dos pais e funcionários. “Não vamos comprometer a segurança da população e dos alunos. Por isso mandei paralisar o projeto em Caieiras”, completou.

O presidente da Casa de Leis, seguiu a linha do prefeito e informou que pretende mudar a modalidade do programa. “O projeto alcançou as escolas de Caieiras para ajudar a comunidade e a cidade. Prevíamos uma economia de mais de R$ 500 mil. Mas depois de cinco trabalhos, uma das escolas trouxe problemas e a atividade foi suspensa imediatamente. Decisão tomada após uma reunião com os secretários da Educação e Segurança do município. Se o Estado aceitar mudar os dias de trabalho, voltamos com o projeto. Caso contrário, não”, reforçou Dr. Wladimir Panelli.

Caso de polícia

Por envolver presos e drogas, o caso virou de polícia. Na situação registrada na Emef Aurora Rodrigues de Moraes, quatro pessoas foram detidas, além de terem sido apreendidos pinos de cocaína e maconha.

De acordo com o BO nº 2583/2019, as investigações continuam. Após a abordagem a Polícia Militar, teve início uma investigação e com a ajuda de imagens de câmera de segurança da escola foi possível identificar quatros dos mais de 20 presos que trabalham na escola.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, na tentativa de se livrar do flagrante, um deles engoliu a droga. A ação foi confirmada após a realização de um raio-x no pronto-socorro. Todos foram presos em flagrante.

Na ocorrência registrada na Emef Carlos Bayerlein, outros dois assistidos pelo programa de ressocialização foram presos pela Guarda Civil Municipal.

Segundo o BO nº 2585/2019, a GCM recebeu uma denúncia de que os presos estariam fazendo uso drogas em frente à escola, além de mexer com mulheres que passavam pelo local. Após abordar todos os detentos, parte deles acabou conduzida à delegacia após terem sido flagrados recebendo uma sacola que continha droga e bebida alcoólica de uma pessoa com bicicleta, também ouvida pela polícia.