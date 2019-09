Primeiro festival periférico promete abalar zona noroeste de São Paulo

Circuito de linguagens múltiplas de arte, o MUPOPE é promovido desde 2004 pelo MAPP, uma junção dos mais variados coletivos culturais periféricos da região noroeste de São paulo. O festival traz em sua essência o incentivo a arte e a interação sociocultural, fortalecendo a cultura local e possibilitando uma estreita relação entre a arte e os moradores, além de promover a potência artística regional, fazendo do MUPOPE um festival único.

Este ano, o projeto será realizado no mês de setembro, nos dias 20, 21 e 22 com apresentações musicais, debates, exposições, performances, artes visuais, dança, gastronomia, ocupações poéticas e para finalizar, um palco na avenida Sílvio de Campos, próximo a estação de trem. A abertura ocorrerá no dia 20, sexta-feira a partir das 18h na Rua da Feira da Estação, o festival vai rolar até as 21h. No dia 21 será a vez da casa do Hip Hop, situada na Rua Júlio Maciel no número 500, carinhosamente conhecida como a Rua Pode Pá, com diversas interações artísticas, batalhas de rima, músicas e poesias, a festa vai começar às 13h e vai até as 21h. E para finalizar com chave de ouro, no dia 22 a partir das 15h a festa será no coração da comunidade. Haverá um show gastronômico na Rua Maria dos Perus e na Praça do Samba, que fica na Rua dos Valenças, um trio elétrico com o mega show do Neguinho do Caxeta e muitas mais, com certeza será inesquecível.

O festival deste ano, busca reverter a ideia de que o acesso a arte só acontece nos grandes centros urbanos e prova que é possível desenvolver grandes festivais na periferia. Com certeza, o MUPOPE servirá de inspiração para diversos festivais em outras regiões, pois, foi desenvolvido pelo povo periférico para a periferia. O que faz do festival ainda mais interessante é o fato de que todos os espetáculos serão apresentados por artistas moradores de Perus, o que enriquece ainda mais o MUPOPE.

Outro ponto positivo é a diversidade das apresentações que acontecem de forma dinâmicas, possibilitando uma interatividade múltipla da população, fortalecendo além da arte e cultura, a economia local.

Colaborou Edilene Nascimento