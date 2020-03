Primeiro dia do “Pitstop da Vacinação” atendeu mais de mil pessoas

Nessa nova modalidade, os idosos e trabalhadores da saúde, grupos prioritários dessa primeira fase, são imunizados no carro mesmo, sem a necessidade de descer e reduzindo o contato com outras pessoas e com os próprios agentes de saúde, o que é uma medida extremamente importante neste momento de epidemia de COVID-19.

Somente no “Pitstop” foram 1.363 doses. Já as equipes que estão nos bairros, vacinando as pessoas acima de 60 anos que não têm condições de sair de casa, 1001 doses da vacina contra a gripe foram aplicadas.

A vacinação pelo ‘Drive Thru’ continua nesta quinta-feira, 26, no estacionamento do Centro Educacional e Cultural Izaura Neves (CECIN), localizado na Rua Argentina, nº 400., Centro.