Primeira Jornada de Matemática foi lançada pela Secretaria de Estado da Educação

Numa modalidade de concurso estadual, envolvendo todas as escolas da capital e da Grande São Paulo. Por ter sido um sucesso entre os alunos e professores, a partir de 2008 as escolas do interior também quiseram participar.

Até sua 7ª edição, a Jornada de Matemática era direcionada aos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental. Este ano, porém, de forma inovadora, a Diretoria de Ensino – Região de Caieiras expande a Jornada atendendo também os Anos Finais do Ensino Fundamental, com turmas dos 9o Anos.

Em 2022, como em anos anteriores, a participação das escolas se dará por adesão; os alunos se organizam em trios, incluindo aqueles que têm mais familiaridade com a matemática e aqueles que, até ali, tinham os números e os cálculos como grandes inimigos.

Considerando que os alunos têm entre 9 e 15 anos, a Jornada foi montada como um jogo, com vários desafios a serem vencidos. Os alunos vão avançando as fases, dentro da própria escola e posteriormente na Diretoria de Ensino – Região de Caieiras para a grande final. A competição entre equipes estimula o aluno a perceber o potencial de seus colegas e sua própria capacidade de colaborar com a equipe. Em sala de aula, o impacto positivo da Jornada sempre foi observado pelos professores nas avaliações.

Você está acessando neste momento esta versão publicada – disponível em versão digital, na WEB – do material de apoio dirigido especialmente aos professores participantes da Jornada de Matemática. Ao longo desses anos, recebemos vários relatos de professores que adaptaram e estenderam as atividades sugeridas a outras situações de aprendizagem, sempre com bons resultados junto aos alunos.

Por essas razões a Diretoria de Ensino – Região de Caieiras publica agora esta versão revista, testada e atualizada para apoiar você, professor, no desenvolvimento da Jornada de Matemática na sua unidade escolar. Mas, para além deste Concurso, as atividades propostas poderão apoiar você no desenvolvimento de estratégias criativas de trabalhar cálculo e resolução de problemas com seus alunos.

O que é a Jornada de Matemática? Como funciona?

A Jornada de Matemática segue o modelo de um concurso, envolvendo os alunos do 5o e 9o ano do Ensino Fundamental, das escolas estaduais jurisdicionadas à Diretoria de Ensino – Região de Caieiras. Os concorrentes são avaliados em suas habilidades de cálculo (cálculo mental e escrito, exato e aproximado). Também são avaliadas as habilidades relacionadas à resolução de problemas.

O objetivo dessa iniciativa é mobilizar a comunidade escolar para o desenvolvimento de ações que visem à ampliação das competências matemáticas do maior número possível de alunos.

Pensando nisso, a Jornada foi planejada em Fases, da sala de aula até a final na Diretoria de Ensino. Na Fase Escola estão previstas atividades individuais, em equipes e interclasses. Para tanto, são formadas, em cada classe, equipes de três alunos, que realizam as atividades especialmente elaboradas para avaliar as diferentes formas de calcular e resolver problemas.

Ao final desse processo, cada escola escolhe duas equipes (Grupo 1: entre estudantes do 5o ano do Ensino Fundamental, caso possua e Grupo 2: entre estudantes dos 9o anos, caso possua) que reuniu o maior número de pontos. Na contagem dos pontos, devem ser considerados somente os quatro melhores resultados dos integrantes do grupo (o pior resultado será desconsiderado).

Essas equipes passarão para a Fase Diretoria de Ensino, ou seja, as equipes vencedoras de cada escola disputarão a grande final na próxima fase. De nossa Diretoria de Ensino sairá apenas uma equipe vencedora de cada um dos grupos.

Importância das etapas nas escolas

A Jornada de Matemática tem por objetivo criar, na sala de aula, um contexto favorável à aprendizagem das diversas modalidades de cálculo e resolução de problemas.

Pretende-se que seja um estímulo para que os alunos se envolvam em atividades, realizadas na escola, voltadas ao desenvolvimento de diferentes formas de calcular e de diferentes estratégias para a resolução de problemas, adequadas aos anos/séries avaliadas.

Considerando-se esses objetivos, as etapas nas escolas são fundamentais. Elas ocorrem com dois grupos distintos que não competem entre si. O Grupo 1 é representado pelos estudantes de 5º ano, já o Grupo 2 envolve estudantes de 9º ano.

Após um período de aprendizagem dos diferentes tipos de cálculo e de resolução de problemas, os professores envolvidos devem planejar a aplicação das atividades propostas com foco nesses conteúdos.

Nas provas da Jornada, os alunos têm a oportunidade de utilizar os conhecimentos construídos durante as atividades que ocorrerão em classe em dois momentos:

• na realização de atividades voltadas para a aprendizagem das modalidades de cálculo e resolução de problemas;

• nas provas, em que os conhecimentos construídos no primeiro momento poderão ser aplicados.

A participação nas etapas iniciais do concurso (aquelas que ocorrem nas escolas) faz parte de um processo que envolve professores e alunos. Como os alunos realizaram várias atividades em que o professor favoreceu o desenvolvimento de diferentes competências relacionadas ao cálculo e à resolução de problemas, estarão mais bem preparados para participar da fase Diretoria. Por isso, haverá várias etapas na escola, sem que nenhuma equipe seja eliminada, garantindo, assim, um período maior com a participação de todos.

Outra característica é o trabalho em equipe, garantindo, tanto na fase inicial como na posterior, a cooperação entre os alunos. Estimulados a compartilhar seus conhecimentos, tornam-se mais conscientes do potencial de cada um e viabilizam um trabalho mais solidário.

A equipe com a maior soma de pontos dos participantes será eleita como a de melhor desempenho. Todas as equipes eliminam da contagem o pior resultado.