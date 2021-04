Pressive vem mais leve. SQN

“Dissesion”, a ser lançado nas plataformas digitais no segundo semestre, evidencia a maturidade que o quinteto atingiu ao buscar novas experimentações que incluem sintetizadores, pianos, violoncelos e violinos. Mas isso não significa que o peso do death ou new metal característicos dos caras não esteja lá.

Em entrevista à Roadie Crew o baixista Charly Felix disse que “Dissesion” foi uma catapulta para o grupo. “No qual experimentamos mais sons, mesmo aqueles que poderiam ser um pouco fora do nosso gênero. Mas éramos simplesmente nós experimentando com nossa equipe. Acho que é o nosso melhor álbum, além de ser o que abriu as portas para podermos ir pela primeira vez à Europa, Canadá e Estados Unidos. Desde então, a banda trabalhou mais que nunca”.

Por enquanto o Pressive lançou dois singles do novo trabalho: “Nightmare” e “Veinte Veinte”. Felix atestou que “Nightmare” é a realzação de um sonho. “Para esta música contamos com a produção do texano Robie Joyner, que nos ajudou muito a experimentar ainda mais dentro dos nossos próprios sons. Ela me enche de orgulho, pois quando ouço sinto que representa aquilo que queremos dizer. É a única música do “Dissesion” em inglês, pois as outras serão em espanhol, já que queremos chegar longe na América Latina”. Confira o clipe de “Nightmare” em: