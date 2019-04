Presidente assina decreto e coloca fim no horário de verão

Agora é oficial. O horário de verão, que agrada uns e desagrada a maioria, foi revogado. O decreto foi assinado nesta quinta-feira, 25, pelo presidente Jair Bolsonaro durante cerimônia no Palácio do Planalto. Segundo o presidente, a medida segue estudos que analisaram a economia de energia no período e como o relógio biológico da população é afetado.