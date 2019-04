Presidente anuncia 13º do Bolsa Família na próxima semana

Quem recebe o benefício do Bolsa Família terá uma grana extra no fim deste ano. O presidente Jair Bolsonaro confirmou na quinta-feira, 4, que o governo pagará o 13º sobre o valor recebido por cada cidadão. A medida está entre as metas dos primeiros 100 dias de governo e será oficialmente anunciada na próxima semana, em um evento no Palácio do Planalto.