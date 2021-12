Presépio artesanal recebe visitas até janeiro

Montado sobre uma bancada com vários personagens relacionados ao estábulo de Belém e às cenas que se seguiram ao nascimento de Jesus, o presépio contam também com um lago com várias espécies de peixes vivos e demais ambientes que retratam a história religiosa conhecida por quase todas as pessoas.

“Os que já visitaram ficam impressionados. Tem toda uma tarefa por trás que garante a perfeição. Eu e minha esposa fazemos com carinho, e ver a emoção das pessoas quando visitam é uma grande recompensa”, falou Ivo.

A exposição também está aberta à visita de grupo de jovens de igreja e a qualquer pessoa que queira conhecer. A visitação pode ser feita durante o dia até 6 de janeiro na Rua Rouxinol, n.º 60, Portal das Laranjeiras, Caieiras.