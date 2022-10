Preparados para a Oktoberfest em Caieiras?

Na programação estão atrações imperdíveis, gastronomia, cultura e diversão, com entrada gratuita para você curtir com toda a família. O evento vai rolar na a sexta, das 17 às 23 horas e no sábado e domingo, das 12 às 23 horas.

De acordo com a prefeitura, a abertura do primeiro barril de chopp, será às18h30, com muita música tradicional alemã. Serão mais de 10 cervejeiros e mais de 30 tipos de cervejas, além de mais de 30 opções de gastronomia, entre elas: hambúrguer, costela, pernil, torresmo de rolo, pastéis, pizzas, churrasco, doces e diversos drinks;

O evento contará com espaço kids para diversão das crianças e com caricatura e espaço de tatuagem para os adultos.

A parte musical fica por conta de Lucas Quina e Banda Rock clássicos – Porão 281; Marcos e Mayara, tributo à Legião Urbana com Bailão do Rock e o Canisso da Banda Raimundos; Banda Quebra Mar 011, com Tributo ao Charlie Brown e a Banda Gatos Feios.

