‘Prego na Testa’ é atração em Caieiras

Ainda inédito no Brasil, o espetáculo foi grande sucesso nos EUA com a interpretação do próprio autor. A peça, que é uma montagem teatral dos Parlapatões, traz o texto de Eric Bogosian, com tradução, adaptação e direção do dramaturgo Aimar Labaki, e interpretação de Hugo Possolo que vive nove personagens urbanos, cujo humor nasce de seu próprio desespero.

Mais de um tema percorre a vida destes personagens multifacetados, vistos sobre o olhar cáustico de um autor inquieto e provocador. Bogosian aponta em seu texto a sensação de impotência dos seres humanos diante da realidade das grandes cidades.

Anota aí

‘Prego na Testa’

Quando: 24/09 (sábado)

às 19 horas

Local: Teatro Municipal

(Av. Marcelino Bressiani,

178 – Serpa)

Siga o Rnews nas redes sociais