Pregão de R$ 5 milhões foi anulado por conta de irregularidades

O órgão foi acionado por uma empresa participante que apontou várias ilegalidades que prejudicavam o andamento do certame no valor de R$ 5.258.809,40 destinado ao registro de preços para eventual aquisição de material de escritório e papelaria, com entrega parcelada em cronograma e locais fornecidos pelas Secretarias Municipais solicitantes.

No despacho feito pelo TC foi divulgado a possibilidade de anulação e revogação do pregão e foi o que ocorreu, conforme publicação do Diário Oficial do Estado em 24 de setembro.

De acordo com a representação feita junto ao Tribunal, a prefeitura lançou o pregão com objeções e restrições acerca dos produtos licitados que impossibilitavam ser cumpridos. Por essa razão, um dos participantes entrou com o pedido de concessão da medida liminar de paralisação do certame, acatada pelo TC. “Os apontamentos da Autora indicam possíveis excessos e empecilhos nas especificações dos produtos, em aparente desconformidade com o artigo 3º, da Lei nº 8.666/93, e jurisprudência deste E. Tribunal”, divulgou o órgão.

Quem acompanha atentamente as ações de compras da prefeitura de Caieiras sabe que o departamento de compras sempre cometeu falhas que resultam em cancelamento, paralisação e revogação de processos licitatórios por parte do Tribunal de Contas que há anos e, quase que semanalmente, faz apontamentos contra o governo caieirense.

Em meio a tantas trapalhadas, muitas cometidas nesses dez meses de mandato do prefeito Lagoinha que prometeu ser diferente durante a campanha eleitoral, demonstra pouca preocupação com as reincidentes falhas que acarreta prejuízos ao contribuinte e servidores, seja na deficiência do serviço, seja na falta de material para trabalhar.

A prefeitura de Caieiras foi procurada para se manifestar, mas não encaminhou resposta até o fechamento da edição.