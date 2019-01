Prefeitura zera taxa de protocolo para pedido de isenção do IPTU

Vale lembrar que de acordo com a Legislação Municipal para poder solicitar a isenção de IPTU 2019, é preciso preencher os seguintes requisitos:

– ser aposentado, pensionista ou que receba os benefícios da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, como Pessoa Idosa ou com Deficiência;

– receber, como única renda, proventos provenientes dos benefícios acima citados em valor não superior a 03 (três) salários-mínimos vigentes mensais, na data do pedido;

– ser proprietário, possuidor ou titular do domínio útil e residir no imóvel objeto do pedido de isenção;

– ter, o terreno, área não superior a 500,00 m² (quinhentos metros quadrados);

– não ser proprietário, possuidor ou titular do domínio útil de outro imóvel, além daquele cuja isenção se pretende.