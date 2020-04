Prefeitura toma novas medidas de prevenção ao COVID-19 em Caieiras

No encontro ficou decidido que a prefeitura realizará demarcações no chão, principalmente em frente aos bancos e lotéricas, de forma a auxiliar as atividades comerciais a garantirem o distanciamento recomendado de 1,5 metro.

De acordo com Gersinho, os fiscais e guardas municipais, num primeiro momento, estarão apenas orientando os comércios a adotarem as medidas de prevenção e distanciamento, mas após isso, terão poder para multar os estabelecimentos que, por exemplo, não obedecerem as determinações de manter a distância recomendada nas filas, disponibilizar álcool em gel, entre outras medidas que já estão no Decreto n.º 8246.

“Pedimos a colaboração de todos, cada um fazendo sua parte, iremos diminuir a propagação deste vírus”.

A recomendação ainda é: se puder, fique em casa. Ao sair para algo emergencial, volte rapidamente para sua casa e realize toda a higiene necessária para não contaminar aqueles que convivem com você.