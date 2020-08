Prefeitura nega desapropriação e leva melhorias na Olaria

No mesmo dia após tomar conhecimento da matéria, a prefeitura emitiu uma nota rebatendo a reportagem informando que não condizia com que de fato está ocorrendo. Nessa semana, o jornal Regional News entrevistou o prefeito Gersinho Romero que deu mais detalhes da situação.

Ele se mostrou surpreso com a reportagem, criticou a rede de televisão e explicou o que de fato está ocorrendo. “É impressionante ver uma emissora do porte da Globo fazer uma matéria assim. O que foi dito é inverídico. Trata-se de uma área particular e a prefeitura não desabrigou ninguém, muito menos 280 famílias como divulgaram”, disse.

Segundo Gersinho, ao contrário do que informou a Globo, está levando melhorias para o entorno dessa área e aos próprios moradores. “Estamos melhorando a infraestrutura deles porque não tinham água potável, rede de esgoto e iluminação. Me impressionou a matéria porque nunca ninguém olhou para essa comunidade e agora a prefeitura está dando atenção para eles. Tem gente que mora lá há 40 anos. O poder público não pode entrar por ainda ser uma área particular. Só depois que o proprietário regularizar, que poderá ser feito alguma coisa. Mesmo assim, cumprindo o que manda a constituição, vamos destinar melhorias básicas”, falou o prefeito.

Sobre as desapropriações, reforçou não ser verdade. “Não existe nenhuma desapropriação. A avenida que estamos fazendo vai passar do lado. O progresso está chegando lá, inclusive para eles”, concluiu.