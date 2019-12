Prefeitura lança a Coordenadoria do Direito da Pessoa com Deficiência

“Essa Coordenadoria, que faz parte da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, será dedicada exclusivamente à idealização e formulação de políticas públicas em prol da acessibilidade e dos direitos da pessoa com deficiência”, destacou o prefeito, que também lançou oficialmente a CIL Caieiras – Central de Interpretação em Libras, em parceria com a ICOM.

Esse serviço realiza a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva, surdos e surdocegos no atendimento no serviço público instalado na cidade de Caieiras.

A criação da Coordenadoria e o lançamento da CIL tiveram como embrião a realização da Audiência Pública dos direitos da pessoa com deficiência, iniciativa conjunta dos vereadores Fabrício Calandrini e Josie Dártora.

A partir daí, com todo o apoio do prefeito e do vice, teve início a concretização desse marco histórico para o município e toda a região. “Esse é, sem dúvida um marco histórico para a nossa cidade, em que nós deficientes ganhamos voz e um meio para buscar que todos os nossos direitos sejam garantidos e respeitados. Parabéns ao Fabricio, à Josie, ao prefeito Gersinho, ao Secretário Fredy, que abraçou a ideia, e a todos os demais envolvidos”, disse Adriano.

Em sua fala, a coordenadora da pessoa com deficiência, Juliana Mansano, falou sobre as principais dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência e sobre a importância da inclusão dessa agenda como parte da estrutura da administração pública.

O vereador Eudes, entre outras autoridades, esteve presente no evento, em que o prefeito também entregou um veículo zero km adaptado para o transporte de pessoas com deficiência que realizam tratamentos em hospitais e centros de tratamento fora de Caieiras.

Márcia, mãe do Pablo, e Beth, mãe do Ronaldo, dois jovens com Distrofia Muscular de Duchenne, uma doença degenerativa, que utilizam o transporte adaptado da Prefeitura fazer o tratamento em São Paulo, afirmaram que esse novo veículo é uma grande conquista, porque proporcionará mais conforto para seus filhos e também para outras pessoas que fazem uso dos veículos da frota municipal.

