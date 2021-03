Prefeitura interdita praça para evitar aglomeração em Franco da Rocha

Os tapumes impossibilitam que aglomerações aconteçam no espaço, que está com acesso bloqueado desde terça-feira (9). A medida faz parte das estratégias adotadas para proteger o sistema de saúde durante a fase vermelha decretada pelo Governo do Estado.

De acordo com a prefeitura de Franco da Rocha, a interdição não afeta o acesso das vias nos arredores da praça, além de também não interferir no comércio local, que deve seguir os protocolos de segurança estabelecidos pelo Plano São Paulo.

“Inicialmente, o fechamento da praça permanecerá enquanto durarem as restrições da fase vermelha do Plano São Paulo”, anunciou o poder público.