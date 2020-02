Prefeitura faz parceria e traz espetáculo circense gratuito para Caieiras

O circo ficará com o espetáculo na cidade durante três semanas, trazendo diversão e cultura de forma gratuita para a população. Entre as apresentações estão as mais tradicionais modalidades artísticas circenses como: magia, malabarismo e o tão adorado palhaço. Pede-se a doação de um quilo de alimento que será encaminhado para fins sociais no município.

O projeto BIG TOP CIRCUS consiste em levar arte de forma gratuita a diversas pessoas, divertindo, entretendo e mantendo viva a cultura circense que há muitas gerações traz alegria em diversas partes do mundo. O único custo para os espectadores são os alimentos vendidos na lanchonete do circo com preço acessível para auxiliar na manutenção do projeto.

O Teatro Municipal de Caieiras fica na Avenida Marcelino Bressiani, no Jardim Marcelino.