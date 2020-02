Prefeitura esclarece sobre providências para os deslizamentos em bairro

Em um dos casos, o desbarrancamento atingiu um prédio na Avenida Marcelino Bressiani, provocando a interdição parcial do local. O caso foi registrado em 3 de fevereiro.

Na segunda-feira, 10, outra situação semelhante foi anotada na Rua Francisco Bimbatti, 24. Nesse caso, Cleildo Rosa Cardoso, vizinho do terreno com problemas, teve de improvisar uma entrada para sua residência e teme que o barranco prejudique a estrutura de sua casa.

“Faz tempo que procuro a prefeitura para relatar esse problema. Esse barranco já desmoronou três anos atrás e eles fizeram esse muro. Agora voltou a apresentar risco de queda e preciso que tomem providências urgentes. Se a água continuar infiltrando como está, pode derrubar o muro outra vez e atingir meu imóvel”, relatou com preocupação.

Sem poder fazer a entrada de sua casa, o morador tem de passar todos os dias por um acesso provisório.

O prefeito Gersinho Romero foi procurado e informou que os dois casos estão na programação de obras da prefeitura. “Quem conhece o Jardim Marcelino desde que ele foi iniciado sabe que 80% dos terrenos são aterro. Esse muro que caiu Avenida Marcelino Bressiani teve de ser refeito por conta de uma construção irregular. A prefeitura já esteve no local e confirmou que a estrutura, no caso do prédio não foi abalada e que o setor de engenharia já executa um projeto emergencial para a construção de um novo muro de arrimo nas proximidades dos prédios”, esclareceu.

Quanto ao problema da Rua Francisco Bimbatti, o prefeito voltou a dizer ser uma região muito problemática em razão da topografia, mas declarou que está na programação de obras.