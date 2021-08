Prefeitura desobedece ordem judicial e Aceni recorre à Justiça para reassumir gestão do PS

Como já noticiado pelo jornal Regional News, as investidas da prefeitura em manter a Fundação Juquery e não cumprir a decisão judicial, podem resultar em enorme prejuízo aos cofres públicos, já que, além de rescindir o contrato, a prefeitura deixou de pagar várias faturas da Aceni.

Dentre os pedidos feitos pela Aceni, destaca-se:

A Notificação Judicial da Fundação Estatal Regional De Saúde e Desenvolvimento Social da Bacia do Juquery, para que deixe imediatamente a gestão da Unidade Mista Rosa Pasin Aguiar para que a ACENI possa reassumir. Da mesma forma, devem ser bloqueados todos os pagamentos a serem efetuados para a referida Fundação, sendo ainda devidos os pagamentos referentes aos repasses em atraso dos meses de fevereiro, março, abril, maio, junho e julho do corrente ano de 2021, de forma indenizatória, acrescidos de juros e correção monetária, lembrando que o valor mensal de cada repasse era de R$ 1.930.000,00.

Em relação ao repasse do mês de agosto, pleiteia-se seja efetuado o bloqueio imediato dos valores devidos à Fundação Juquery e repassados prontamente à ACENI para fazer jus as despesas de reintegração imediata. Por fim, pleiteia-se a reintegração imediata da Aceni, com a cominação de multa pecuniária diária, nos termos do §1º do Artigo 536 do CPC, e, ainda, caso necessário, o auxílio de força policial, e, ainda, a determinação do pagamento dos valores indenizatórios de R$ 15.139.329,63.