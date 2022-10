Prefeitura de Mairiporã lança o aplicativo EducaSim

O app que funcionará como portal do aluno disponível em sistemas Android (Play store) e IOS (App store) destina-se aos estudantes das escolas de educação infantil e ensino fundamental da rede municipal. Com ele, pais ou responsáveis poderão acompanhar o desempenho dos filhos, a frequência escolar, boletim, cardápio da merenda, ver e enviar comunicados tanto dos professores quanto da Secretaria de Educação.

Essa ação faz parte do processo de informatização e modernização das unidades educacionais e formam um canal de comunicação mais direto e participativo entre professores, gestores, alunos e famílias.

“Hoje tivemos o lançamento do aplicativo EducaSim, a nova ferramenta de interação que reúne alunos, professores e pais construindo uma grande rede de comunicação com a comunidade escolar. Com o aplicativo, a rede municipal pode se comunicar de maneira inovadora. É nossa cidade caminhando para o futuro e se tornando cada dia melhor”, disse o prefeito.

Siga o Rnews nas redes sociais