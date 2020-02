Prefeitura de Caieiras reforça frota de veículos

Foram entregues 2 Hilux SW4, 5 Duster Oroch e 4 motocicletas novas para a Guarda Municipal, 3 novas viaturas para o Departamento de Trânsito, 3 ambulâncias para o SAUR, 2 ambulâncias de transporte ambulatorial da Secretaria da Saúde, 1 S-10 e 1 caminhão-pipa para a Defesa Civil, 1 patrol, 1 motoniveladora, 1 escavadeira hidráulica e 1 trator agrícola, além de veículos Gol para as demais Secretarias.

Segundo Gersinho, investir na aquisição de novos veículos para o município é muito importante, pois contribui também na eficácia dos atendimentos prestados à população. “Buscamos cada vez mais recursos, a fim de atender com mais conforto e agilidade toda a população de nosso município. É assim, com trabalho sério e compromisso para com o cidadão e com o funcionário público, que eu levo meu trabalho à frente da Prefeitura, para que lá na ponta, o cidadão caieirense tenha mais segurança, mais saúde, uma infraestrutura de qualidade e uma Caieiras cada vez mais desenvolvida”, destacou.

Além dele, estiveram na cerimônia o vice, Adriano Sopó, secretários e diretores municipais e os vereadores Wladimir Panelli, Birruga, Eudes, Alemão da Barroca, Josie Dártora e Nelsinho Fiore.