Prefeitura de Caieiras rebate matéria exibida pela Rede Globo

A emissora divulgou uma reportagem relatando que a municipalidade desapropriou um terreno para fazer a obra. O local é particular e ocupado por 280 famílias há décadas e elas não receberão indenização.

De acordo com a prefeitura, a matéria não condiz com o que de fato está ocorrendo. Confira a nota na íntegra:

A prefeitura de Caieiras expressa sua indignação com a reportagem que foi veiculada pelo SP1 da TV Globo, sobre a obra de ligação entre a Avenida Pauliceia, em Laranjeiras, com a Rua Bento Ferreira da Silva, no Morro Grande.

A informação de que a obra vai desalojar (foram essas as palavras usadas pela emissora) 280 famílias está totalmente errada. Nenhuma família foi e nem irá ser despejada da área, que vale mencionar, é invadida.

Apenas dois imóveis serão afetados pela construção da via e os moradores terão que construí-los em outro local na mesma área. O material e o apoio de mão de obra para isso foi fornecido.

Vale ressaltar que a interligação trata-se de uma obra de interesse público, que vai beneficiar toda a cidade, principalmente os moradores dos bairros já mencionados, que poderão fazer o percurso muito mais rapidamente. Além disso, a via irá retirar os caminhões da Avenida Paulicéia, uma demanda antiga dos moradores de Laranjeiras.

Com a obra, as famílias moradoras da área, conhecida como “Olaria”, também serão beneficiadas com coleta de esgoto, água encanada e iluminação pública, serviços essenciais para o seu bem estar e segurança.