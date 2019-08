Prefeitura de Caieiras promete solução para vias com problemas

A questão mais grave remete a Avenida Waldemar Gomes Marino, no Jardim São Francisco, que voltou a apresentar problemas na pavimentação, próximo ao campo do São Francisco. Há três semanas cavaletes forma colocados para sinalizar o problema, mas nenhuma obra foi vista. “Como já afundou em outro trecho, penso ser o mesmo problema. Espero que a prefeitura aja rapidamente para evitar algo mais grave”, disse Carlos Leite.

Já as pessoas que caminham pela Rua Ambrosina do Carmo Buonaguide apontam problemas nas faixas de pedestres que estão apagadas. “A via tornou-se local de vários comércios, logo ficou mais movimentada. Com a sinalização apagada, os pedestres estão correndo perigo ao atravessar a rua”, falou Gilmar Carvalho.

Em busca de explicações, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e informou que em relação ao afundamento na Avenida Waldemar Gomes Marino tem a ver com a tubulação que é muita antiga e será trocada em partes. “Estamos trocando. Demos início e finalizamos em um trecho. Compramos a tubulação e tão logo chegue, vamos mexer nessa parte onde o asfalto está afundando”, citou.

Quanto a faixa de pedestres, explicou que passou o caso ao Demutran para que seja resolvido. “Aproveito para informar que estamos contratando uma empresa para fazer a sinalização de solo da cidade com um material mais resistente e evitar o desgaste rápido. Isso inclui a pintura de faixas de pedestres”, concluiu Gersinho.