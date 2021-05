Prefeitura de Caieiras muda brasão sem critérios

Foi o caso do brasão da cidade que foi aletrado pela equipe de Lagoinha e, além de ser proibido sem que haja a criação e aprovação de uma lei específica, não foi aprovado por muitos munícipes.

Em 23 de fevereiro deste ano, um novo brasão (sem passar por aprovação de lei) substituiu o atual constituído pela Lei 326 de agosto de 1965, e logo contou com comentários contrários nas redes sociais oficiais da prefeitura. “Tirou o sentido de Cidade dos Pinheirais, o novo logo na cor azul tem cunho totalmente político, mudança desnecessária” foram algumas das críticas que fizeram o governo municipal voltar atrás no dia seguinte, porém o novo logo continua sendo usado em publicações e, diga-se de passagem, muito parecido com o de Franco da Rocha.

Para os caieirenses esta é mais uma ação desacertada pelo atual prefeito que mostra cada vez querer seguir a linha do ex-prefeito de Franco da Rocha, que constantemente tem seu nome ligado a Caieiras, mas nega veementemente toda vez que questionado sobre atuar nos bastidores da atual gestão.

Quem buscou a mudança de gestão administrativa, já mostra decepção – ainda mais forte após a entrevista do próprio vice-prefeito fazendo críticas – e afrontar o passado do município que conta com muito valor histórico, deixa os caieirenses confusos e passa a ser mais um problema para o governo municipal.

Os vereadores de Caieiras foram procurados para saber se tinham conhecimento da mudança. Apenas o Dr. Wladimir Panelli retornou informando que “tenho visto os documentos públicos com brasão original, caso v.sa possa indicar a mudança, questionarei o Sr Prefeito”.

Nota da redação

Placas públicas e demais artes publicadas nas redes sociais com o novo logotipo estão disponíveis para conhecimento do vereador.