Prefeitura de Caieiras instala cabine de higienização no terminal rodoviário

Aqueles que chegarem da estação de trem ou de ônibus podem passar pela cabine, que borrifará um produto sanitizante natural, com aroma cítrico, feito para eliminar o novo Coronavírus das roupas e objetos. Vale ressaltar que as pessoas precisam dar duas voltas dentro do espaço, permanecendo lá entre 10 e 30 segundos.

O produto usado na cabine é seguro e garante mais 80% de eficácia na higienização.

Esse é mais um meio utilizado pela prefeitura para evitar a propagação do vírus e também do contágio. Além dessa, muitas outras ações vêm sendo realizadas. No entanto, é importante lembrar que todos devem colaborar nesse período seguindo as medidas de distanciamento em filas e locais públicos, realizar a higienização das mãos, roupas, objetos corretamente e usar as máscaras quando precisar sair de casa. Caso possa, siga o isolamento social, fique em casa, para que em breve possamos voltar ao normal.